ستيفاني صليبا تعلن انسحابها من مسلسل "من الآخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا عن انسحابها من مسلسل "من الآخر"، بطولة الفنان السوري معتصم النهار، من تأليف إياد أبو الشامات، وإخراج شارل شلالا، والتحضير لعمل جديد من إنتاج شركة الصباح.

وكتبت ستيفاني، عبر حسابها بموقع "تويتر": "أعلن بكل محبة، وبالاتفاق مع المنتج الصديق صادق الصبّاح انسحابي من مسلسل من الآخر، متمنية للزملاء الأعزاء كل التوفيق في هذا المشروع، انتظروا إعلاني عن عملي الجديد مع شركة الصبّاح قريبا".

وشاركت ستيفاني، رمضان الماضي، في بطولة مسلسل "دقيقة صمت"، من بطولة عابد فهد، وإخراج شوقي الماجري.