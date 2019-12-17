نبيل الحلفاوي مندهشا من تصريح طارق يحيى: "اعتذار في غير محله"

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى الفنان نبيل الحلفاوي اندهاشه واستغرابه من اعتذار طارق يحيى، المدير الفني لطلائع الجيش، بعد فوزه فريقه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكتب الحلفاوي ردا على سؤال أحد متابعيه هو الأمر: "صحيح.. وهذا أمر غريب، وكأن المفروض أن يفوت المباراة والعكس يستحق الاعتذار، أفهم ألا يبالغ في الاحتفال أو حتى لايبدي أية مظاهر له. كما يفعل اللاعب الذي يحرز هدفا في ناديه الأصلي. ولكن الاعتذار في غير محله إطلاقا".

وكان طارق يحيى قد اعتذر لجماهير الزمالك بعد المباراة، في تصريحات له، قائلا: "أعتذر لجماهير الزمالك، أعرف إحساسهم الآن، لكنني مدرب وأريد الفوز على جميع الفرق وهذا هو الطبيعي، سأظل ابنا من أبناء الزمالك، لكن هذه مهنتي ويجب تأديتها بشرف وعليهم أن يفتخرون بنجاحي".