خاص| منير مكرم يكشف سبب تغير مكان عزاء المخرج ياسر زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية إنه تم تغيير مكان عزاء المخرج ياسر زايد، الذي توفي أمس عن عمر يناهز الـ48 عامًا.

وأضاف منير، في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه سيقام العزاء غدا بمسجد الشرطة في طريق صلاح سالم، بعد أن كان مقررا إقامته في مسجد الرحمن الرحيم، لأنهم لم يتمكنوا من الحجز في الأخير.

وتابع منير: "النقابة أبلغت الأعضاء عن طريق الرسائل بتغير مكان العزاء".

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وشيعت جنازة المخرج ياسر زايد، اليوم ، من مسجد السيدة نفسية، بحضور نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنان مجدي بدر، ومنير مكرم عضو مجلس النقابة، والفنان أحمد خالد صالح، والفنان حمادة بركات، وشقيقته نشوى زايد.

ويعرض لـ "زايد" حاليا مسلسل الضاهر عبر قناة الحياة، بعد عدة سنوات من التوقف، والمسلسل من بطولة الفنان محمد فؤاد وتامر عبد المنعم، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإنتاج تامر مرسي وتامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.

وبدأ المخرج الراحل، حياته الفنية مساعد مخرج في العديد من الأعمال في أواخر الثمانينات والتسعينيات منها (ساكن قصادي، الغول)، وقام أيضاً بإخراج عدة أفلام قصيرة والمسلسلات، قبل أن يخوض تجربة إخراج أول فيلم روائي طويل من خلال فيلم (علمني الحب) عام 2005، لتتوالى أعماله بعد ذلك، ومن أبرزها (يا أنا يا أنتي، بنت بنوت، فزاع)، وهو نجل السيناريست الراحل محسن زايد.