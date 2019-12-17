صور| ليلى علوي في تكريم وندوة مع شباب جامعة عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ليلى علوي صورا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، خلال حضورها اليوم ندوة بجامعة عين شمس تحت عنوان "دور الفن في خدمة المجتمع". وعلقت الفنانة ليلى علوي على الصور: "الآن من حوار مع شباب جامعة عين شمس، حول دور الفن في خدمة المجتمع". وحضر الندوة المنتج محمد العدل وحسين نوح، وأدرت الندوة، الكاتبة الصحفية آمال عثمان.

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