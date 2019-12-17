هجوم على محمد رمضان بسبب صورة غريبة

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، صورة له يظهر فيها وهو ممسك بضرس العقل الخاص به.

وعلق رمضان على الصورة بقوله: “وأنا بتأمل ضِرس العقل بتاعي.. بعد ما دكتور الأسنان قالي إن ده ضِرس مصري فرعوني نادر وجوده بفكر أبعته المتحف المصري يتحلل!”.

لتنفجر التعليقات الغاضبة ضد رمضان بسبب إصراره على التفاخر والتباهي حتى ولو كان بسبب ضرس.

يذكر أن محمد رمضان بدأ تحضيرات مسلسله الجديد “البرنس”، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2020، من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته نجلاء بدر وإدوارد ومجموعة من النجوم.