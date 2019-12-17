بالفيديو.. متسابق يهاجم برنامج نجم السعودية: محد درا عنه ومضيعة للوقت

لم تتوقف الانتقادات الموجهة لبرنامج المواهب “نجم السعودية” منذ انطلاقته وحتى ما بعد نهايته، والذي كان يبث على قناة sbc، حيث وجِّهت ضده العديد من سهام النقد، سواء من قبل المشاهدين أو حتى المشاركين أنفسهم.

وكان آخر من هاجم البرنامج المتسابق عماد العبدالله الذي أكد خلال ظهوره في احدى البرامج الفضائية إلى أنه لم يستفد من البرنامج شيئًا معتبرًا، وأن الشهرين التي قضاهما في البرنامج مضيعة للوقت، وأنه أي البرنامج “محد درا عنه” على حد وصفه.

وأشار الشاب عماد الذي خرج من المراحل الأخيرة أن البرنامج كان يفتقد للدعم الإعلامي ولم يكن قويًا بالشكل المطلوب والمتوقع له.

وخلال اللقاء كشف مقدم البرنامج إلى أن “نجم السعودية” قد كلف قرابة الـ15 مليون ريال سعودي، ولم يظهر بالشكل المطلوب، مطالبًا بالتحقيق مع المنتج.

ويعتبر برنامج “نجم السعودية” أحد البرامج التي توفر فرصًا للمغنين غير المحترفين من كلا الجنسين في سن 15 عاما فما فوق، ليصبحوا من “نجوم الفن والغناء”، كما جاء على موقع الشاشة التي تبث البرنامج.