شاهد: الأمريكية جنيفر جراوت ترتل آية الكرسى.. وهذه قصة إسلامها

خطفت الأنظار بصوتها العذب وأذهلت لجنة الحكام وكل الحضور فى الموسم الثالث من “arab got talent”، منذ سنوات، وبعد انتهاء الموسم الثالث خطفت المغنية الأمريكية جنيفر جراوت عن الأضواء.

وعادت جنيفر فى عام 2014 للأنظار مجددا وخلال مكوثها بالمغرب قدمت عددا من الحفلات باللغة العربية ورافقها حينها شاب يدعى سعيد، وتمت خطبتها له، وأعلنت إسلامها و تزوجته، وانتشر لها فيديو وهي تعلن إسلامها وتنطق الشهادتين، و فى عام 2015 رزقت جنيفر بنجلتها الأولى من زوجها المغربى.

والأيام الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو لجنيفر وهى ترتل آية الكرسى بصوت عذب، أبهر كل المستمعين و تم تداوله بنطاق كبير، كما نشرت جنيفر الفيديو عبر حسابها على انستجرام، قائلة:”عندما أصبحت مهتمة بالموسيقى العربية لأول مرة ، أخبرني أستاذى أن أبدأ الاستماع إلى القرآن كتمرين من أجل البدء في الانغماس في جميع الفروق الدقيقة في الغناء العربي والكثير من مطربى الطرب العظماء لهم جذور فى تلاوة القرآن”.