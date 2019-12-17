المخرج محمد بريش يحضر لموسم جديد من برنامج "لعنة الفرحنا"

يستعد المخرج محمد بريش لتصوير الموسم الجديد من البرنامج الترفيهي “لعنة الفرحنا”، والمقرر عرضه فى الموسم الرمضانى القادم‬. الموسم الرمضانى القادم‬. Advertisements صرح محمد بريش بأن الضيوف والأفكار ستكون مختلفة تماماً عن الموسم الأول والذى حقق نجاحا كبيرا فى الخليج العربي . تماماً عن الموسم الأول والذى حقق نجاحا كبيرا فى الخليج العربي . يذكر أن برنامج "لعنة الفرحنا" من تأليف وإخراج محمد بريش.

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