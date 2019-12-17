غدا .. عرض وهم كوتار في سينما مركز الثقافة السينمائية بوسط القاهرة

يعرض غدا الأربعاء ،الفيلم الروائي القصير وهم كوتار للمخرج برهان حنفي ، بقاعة سينما مركز الثقافة السينمائية ،في الساعة السادسة مساءا ، ضمن فعاليات أفلام الشباب التي يقدمها المركز تحت إشراف الناقد الفني مجدي الشحري.
وتدور قصة العمل حول مرضي الاكتئاب الحاد الذي أنتشر الفترة الأخيرة لعدد منالناس وخاصة كبار السن الذين اهملوا من أولادهم ويوجه العمل رسالة انسانية موضحا حالة الوحده والمعاناة لهم .
ومن المقرر أن تعقد ندوة فنية عقب عرض الفيلم ومناقشته وحوار مفتوح مع الجمهور لمناقشة مخرج العمل برهان حنفي والردعلي الأسئلة من قبيل الحاضرين ويديرها الناقد مجدي الشحري مدير مركز الثقافة السينمائية .
الجدير بالذكر ، العمل من بطولة الفنان القدير محمود زكي والفنان خالد نجيب والفنانة الشابه سماح سليم والفنان سامي سعد والفنان هشام محب ، وقصة احمد القصبي، ومدير تصوير هاني أحمد وموسيقى تصويرية أبانوب يني، مكياج طارق رمضان، ومساعد مخرج فاطمة رؤوف، وسيناريو وحوار وإخراج برهان حنفي .
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