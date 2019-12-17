فيديو.. تامر حسني يطرح التسامح عبر يوتيوب

طرح النجم تامر حسني أغنية جديدة تحمل عنوان "التسامح" وذلك عبر قناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.
أغنية "التسامح" غناء وكلمات وألحان تامر حسني وتوزيع موسيقي لهيثم راضي.
ومن ناحية أخرى، يستعد تامر حسني لعرض فيلمه "الفلوس"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق، وبطولة كل من تامر حسني زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، زيزو، ويزو، خالد الصاوي، كميل سلامة، عائشة
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مشكلة الثقة بين الناس، ومن المقرر عرضه في موسم إجازة نصف العام الدراسي.
يشار أن آخر أعمال تامر حسني أغنية "احنا جيل جديد" والتي حققت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا جماهيريًا واسعًا، منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
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