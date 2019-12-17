بالصور.. جلسة تصوير جديدة لـ ساندرا قدري ترويجًا لبرنامجها الجديد

خضعت الإعلامية الشابة ساندرا قدري، لجلسة تصوير ترويجًا لبرنامجها الجديد المقرر انطلاقة على شاشات التلفزيون المصري بداية من العام المقبل. العام المقبل. وتقدم ساندرا قدري، برنامج عن الفاشون والموضة تستضيف من خلاله مشاهير الفاشون في مصر. مشاهير الفاشون في مصر. Advertisements البرنامج من المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيله كاملة خلال الفترة المقبلة، وتم تصوير عدة حلقات منه لعرضها بداية العام الجديد.

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