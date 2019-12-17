وفاة والد الفنانة سهر الصايغ

توفى صباح اليوم، الثلاثاء، الدكتور محمد الصايغ والد الفنانة سهر الصايغ، ولم يتم تحديد موعد العزاء حتى الأن.
ويشار غلى أن عادت سهر إلى القاهرة الأحد الماضي، وذلك عقب انتهاء تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل "النهاية" مع يوسف الشريف فى الأردن.
ويذكر ان تشارك الفنانة سهر الصايغ فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكى وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة من نوعية أعمال الـ45 حلقة.
الجدير بالذكر أنه عُرض مؤخرًا للفنانة سهر الصايغ مسرحية "المتفائل" التي تشارك فيها إلى جانب سامح حسين.
المسرحية عن رواية "كانديد" لفولتير، وهي من إعداد وإخراج إسلام إمام، وموسيقى وألحان هشام جبر، وأشعار طارق على، واستعراضات ضياء شفيق، وديكور حازم شبل، تصميم أزياء نعيمة عجمي، وتعرض على المسرح القومي بالعتبة.
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