رامي جمال يسرد مراحل تطور مرضه ويتصدر التريندات مجددًا

تصدر الفنان رامي جمال، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في مصر، وذلك بعد أن كشف مراحل تطور مرضه البهاق.

وقال رامي جمال: "البهاق بدأ في جسدي منذ أربع سنوات وظهر على شكل نقط صغيره في جسدي وتحديدا في يدى ووقتها فقدت التركيز نهائيا كما أنه كان يظهر ويختفي وأستطيع السيطرة عليه".

وتابع جمال في تصريحات تليفزيونية:

"كنت أتناول دواء الكورتيزون وكانت تختفي هذه النقاط وبعدها اكتشفت ان دواء الكورتيزون له ضرر على تناوله وتوقفت عنه وبعدها انتشر في جميع أنحاء جسدى".وأكد جمال أن المرض عندما ظهر في النهاية في وجهه، بدأ بعد ذلك المواجهة، وكتب على حسابي الشخصي، وأدرك أنه لن يستطيع أن أخفيه طوال الوقت لإنه عندما كان يستيقظ كان يرى نفسه في المراية ويتابع المرض ما إذا زاد أو قل.وأضاف رامي أن جميع الأشخاص سواء يعرفهم أو لا يعرفهم قاموا بدعمه، وأن أغلب الأطباء عرضوا عليه حلولا للعلاج، وقام بها، وبعد ذلك أدرك أن أول مراحل العلاج لهذا المرض هو التقبل النفسي له لأنه مرض مناعي.واستكمل رامي جمال قائلا: "هذا المرض لا يظهر للأشخاص الذين هم أمامي على المسرح ولكنه يظهر عند تصوير فيديو أو عند وجود تصوير فوتوغرافي".