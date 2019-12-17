فن ومشاهير

شاهد.. نسرين أمين تبدأ تصوير فيلم يوم 13

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شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها بصور من كواليس أول أيام تصوير فيلمها الجديد "يوم 13"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



ظهرت نسرين، برفقة عدد من ابطال الفيلم، من بينهم دينا الشربيني

التي استعدت للعمل بنيو لوك جديد وشعر أسود، وأحمد داوود، و محمد شاهين، وعلقت علي الصور قائلة: "الحمد لله اول يوم تصوير فيلم يوم 13 مع المنتج و المخرج الكبير وائل عبد الله و أحلى أصدقاء.. ربنا يكتب لنا النجاح إن شاء الله".

جدير بالذكر أن "يوم 13"، بطولة أحمد داود، دينا الشربينى، نسرين أمين، محمد شاهين، محمود حافظ وإخراج وائل عبدالله، والفيلم يتم تصويره بتقنية الـ 3d، وسيتم طرحه بدور العرض في عام 2020.
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