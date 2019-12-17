الليلة.. حفل عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية

يواصل الموسيقار الكبير عمر خيرت، الليلة، حفله الموسيقي علي خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، بعد أمسية الأمس التي أحياها علي نفس المسرح، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.



ومن المقرر أن يقدم خيرت،

خلال الحفل باقة متنوعه من أشهر مقطوعاته الموسيقية التي يعشقها جمهوره، منها "ليلة القبض على فاطمة، عارفة، العرافة، العطور الساحرة، قضية عم أحمد، ضمير أبلة حكمت، الخواجة عبدالقادر ، 100 سنة سينما، هويد الليل، عفوًا أيها القانون، فيها حاجة حلوة، وغيرها".



جدير بالذكر أن حفلي الموسيقار عمر خيرت، أقيما ضمن فعاليات إفتتاح موسم دار الأوبرا المصرية الفني 2019 2020، تحت رعاية الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا .