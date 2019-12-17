في 24 ساعة.. أحمد سعد يكسر الـ100 ألف مشاهدة باللي كانت حبيبتي

حققت أحدث أغاني المطرب أحمد سعد "اللي كانت حبيبتي"، 121,845 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور 24 ساعة من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".



يشار إلى أن أحمد سعد طرح أغنية "اللي كانت حبيبتي"، على طريقة الفيديو كليب الذي ظهر فيه أمام الميكرفون وهو يغني بتأثر،

وإلى جانب الموسيقار محمد عاطف الحلو، ملحن الأغنية.



جدير بالذكر أن أغنية "يا مدلع"، هي آخر أعمال أحمد سعد، من كلمات ايمن الطويل، والتي طرحها قبل ثلاثة أشهر علي موقع الفيديوهات "يوتيوب".



