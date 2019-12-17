تراند اليوم : تعرف علي … تفاصيل دور أحمد داوود في يوم 13

بدأ صناع فيلم “يوم 13” تصوير أولى مشاهد الفيلم، أمس الأثنين 16 ديسمبر، بعد فترة من التحضير للفيلم على قدم وساق، والبروفات التي أجراها فريق العم.

ونشر أحمد داوود، صورة لـ “كلاك” الفيلم، عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله .. أول يوم تصوير فيلم “يوم 13″ أول فيلم في مصر والوطن العربي يتم تصويره بتقنية الـ3D”.

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فيلم “يوم 13” بطولة: أحمد داود ودينا الشربينى وجومانا مراد وأروى جودة​ نسرين أمين، محمد شاهين، ومحمود حافظ، وتأليف وإخراج وائل عبدالله.

يذكر أن أخر أعمال أحمد داوود الفنية، كان مشاركته في فيلم “ولاد رزق 2” الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.

“ولاد رزق” بطولة كل من: أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، وسيد رجب، ومن تأليف صلاح الجهيني، ومن إخراج طارق العريان.