تراند اليوم : الشاب حازم إمام ينضم لفريق عمل البرنس – إعرف تفاصيل دوره

انضم الفنان الشاب حازم إيهاب لأسرة مسلسل “البرنس” مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل “البرنس” إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، عبد الرحمن أبوزهرة وأحمد داش ورحاب الجمل وبدرية طلبة وآخرين.

“البرنس” اسم نهائى للعمل، الذى يشهد ثانى تعاون بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما من قبل مسلسل “الأسطورة”، ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى.

وقرر الثنائى تكرار التجربة من خلال مسلسل “البرنس”، الذى يراهن الثنائى على نجاحه بقوة عند عرضه في موسم الدراما الرمضاني المقبل.