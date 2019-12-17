كشفت الفنانة عفاف شعيب بطلة مسلسل «رأفت الهجان»، أنها تلقت عدداً كبيراً من الاتصالات الهاتفية من شقيقة «رأفت الهجان»، في أثناء العرض الأول للمسلسل.
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وأضافت خلال لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة» تقديم الفنانة إسعاد يونس، المذاع على فضائية «DMC»: «أول اتصال من شقيقة رأفت الهجان، كان بعد عرض الجزء الأول من المسلسل وأخبرتني بأنها نزيهة الجمال، فقلت لها: معرفش حد بهذا الاسم. فردت قائلة: أنا شريفة الهجان».
وأكدت: «تلقيت العديد من التهاني من الناس؛ لأن العمل كان يضم نجوماً كباراً صعب يجتمعون في عمل واحد الآن، وهم: محمود عبدالعزيز، ونبيل الحلفاوي، ويوسف شعبان، ومحمد وفيق، ويسرا، وعفاف راشد».
وأوضحت: «صالح مرسي، كلمني وزارني في البيت، فقلت له إزاي بعد دوري في مسلسل «الشهد والدموع»، والنجاح الذي حققته، أقدم دور من كلمتين؟!».
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كانت هذه تفاصيل خبر عفاف شعيب تكشف عن مكالمة تلقتها من شقيقة رأفت الهجان الحقيقية بعد عرض المسلسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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