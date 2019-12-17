الموت يفجع سهر الصايغ ويخطف منها أعز ما لديها

أعلنت الفنانة سهر الصايغ عن وفاة والدها الدكتور محمد الصايغ، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وكتبت سهر: «تُوفي إلى رحمة الله الواسعة الدكتور محمد الصايغ»، ولم تحدد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن. Advertisements اقرئي ايضا : بالفيديو: محمد عبده يُحرج معجبًا كان يضع يده في أنفه! وعلى جانب آخر تواصل سهر الصايغ تصوير باقي مشاهد مسلسل «النهاية» مع الفنان يوسف الشريف، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث كان من المفترض أن تسافر سهر خلال الأيام المقبلة برفقة فريق عمل المسلسل إلى الأردن لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، لكنها سوف تؤجل تصوير مشاهدها لفترة ليست بالقليلة بعد وفاة والدها.



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