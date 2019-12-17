نوال الزغبي تعتذر عن حفل رأس السنة لهذا السبب

أعلنت الفنانة نوال الزغبي اعتذارها عن إحياء حفلٍ ليلة رأس السنة، بسبب الظروف الصّعبة التي يمرّ بها لبنان. إقرئي أيضًا: مكياج نوال الزغبي 2019... خيارات مميزة لسهرة رأس السنة إطلالات نوال الزغبي وأنغام في موسم الرياض وكانت نوال قد أحيت قبل أيّام، حفلة في القرية العالمية في دبي تكلّلت بالنّجاح، إلا أنّها لم تتعاقد على أي حفل ليلة رأس السنة، وأكّدت أنّها ستستقبل العام الجديد في المنزل مع أسرتها. Advertisements نوال قبل حفلها في القرية العالمية وعن العام 2019 قالت نوال إنه كان جيداً بالنسبة لها على المستوى العملي، وسيئاً جداً بالنسبة لها كمواطنة لبنانية بسبب الظروف الاقتصادية الصّعبة والأوضاع المتوتّرة التي يشهدها لبنان منذ أسابيع، متمنية تحسن الأوضاع في العام 2020. من حفلها في القرية العالمية

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