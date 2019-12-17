بالتفاصيل: كل ما تودّون معرفته عن مسلسل "بابل" لـ خالد أرغنش وأصلي أنفير

خلال أيام، ينطلق عرض مسلسل "بابل" الذي يجمع النجمين خالد أرغنش ونور فتاح أوغلو، اللذين عرفهما الجمهور وأحبّهما بدور السلطان سليمان والسلطانة ناهد دوران، وينضم إليهما أوزان جوفين، الذي أحبّه الجمهور بدور رستم باشا في المسلسل نفسه، كما ستجتمع بهم الممثلة بيرجي أكلاي والممثلة أصلي أنفير، في مسلسل وصف بأنّه قنبلة الدراما التركية.

إعلان مفاجىء قلب كل المقاييس:

بصورة مفاجشة، أعلنت شركة القمر المنتجة للمسلسل التركي "بابل" أنّ المسلسل سيبثّ عبر قناة "ستار" التركية، بعد أن كان قد أعدّ خصيصاً ليعرض عبر إحدى المنصّات على الإنترنت.

وقد تمّ الانتهاء من تصوير ثلاث حلقات، مدّة كل منها 80 دقيقة، بينما تمتد المسلسلات التركية التي تعرض عبر شاشات التلفزيون لأكثر من ساعتين للحلقة.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت باقي الحلقات ستكون بنفس المدّة، أم ستتم زيادة مدّة الحلقات، إلا أنّ المؤكّد أنّ الموسم سيكون 13 حلقة فقط.

-كاست المسلسل:

سيؤدي خالد أرغنش دور "عرفان" وهو أستاذ جامعي قلبه موزّع بين ثلاث نساء، ويخبىء الكثير من الأسرار من ماضيه.

التفاصيل حول المسلسل لا تزال قليلة، إذ أنّ القيّمين عليه يفضّلون الكشف عن قصّته، مع إطلاق أوّل برومو له خلال الأيام المقبلة، على أن يعرض في شهر يناير المقبل.

وكان الأعلان الترويجي الأوّل للمسلسل قد أطلق في معرض Mipcom في مدينة "كان"، وهو أحد أهم معارض المحتوى الترفيهي في العالم، وأثار ضجةّ كبيرة في الاوساط الفنية المهتمة بالدراما التركية، كما أشادت به المواقع والصحف التركية والعالمية، التي تحدّثت عن ضخامة العمل والكاست المحترف الذي يضم عدداً من أهم نجوم تركيا إذ لم يتوقّع النقّاد أن يروا هذا الكم من النجوم في مسلسلٍ واحدٍ.

كما اشادت الصحف التركية والعالمية بالأداء المتقن للممثل خالد أرغنتش والممثل اوزان جوفين.

ابطال مسلسل بابل

أما الصحفي التركي سنا كولوغلو فتحدّث عن دور النجمة بيرجي اكلاي المشاركة في العمل فكتب "صاحبة العيون الجميلة بيرجي اكلاي ستشاهدونها بشكل مختلف تماماً في مسلسل بابل، و ستجسّد شخصية الخطيبة السابقة لعرفان (خالد أرغنش) وهي فتاة غنية تعيش حياة فاخرة لكنها تحمل حقدا كبيرا بداخلها ضد عرفان لأنّه تركها رغم عشقها له. شخصيتها ستكون مركّبة".

-قصة العمل

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‏تدور أحداث مسلسل بابل حول عرفان (خالد أرغنش) وهو أستاذ جامعي في كلية الاقتصاد يتم فصله من الجامعة، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى المال لعلاج ابنه من مرضه الخطير، فيضطر العمل في أعمال مشبوهة بمشاركة صديقه ايجيمان (أوزان جوفين)، حيث يقوما بعملية نصب كبيرة على أحد رجال الأعمال المهمين في تركيا، و يظنان انهما انتهيا من عملهما بنجاح، إلى أن يحدث ما لم يكن في الحسبان، و يصل إليهم رجل الأعمال هذا، ويبدأ بملاحقتهم لاسترداد امواله، وهنا تدخل في الأمر بيرجي أكلاي التي ستستغلّ الفرصة لمحاولة استعادة حبها المفقود عرفان والانتقام منه في آن واحد.

-أجور الفنانين في المسلسل

تداولت عدد من المواقع الإلكترونية التركية، قائمة بأجور الفنانين المشاركين في العمل حيث سيحصل خالد ارغنش على 200 الف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة فيما سيحصل أوزان جوفين على 100 الف ليرة تركية في الحلقة، وستحصل أصلي انفر على 90 الف ليرة تركية، أما بيرجي أكلاي فستحصل على 70 الف ليرة تركية، و أخيراً ستحصل نور فتاح أوغلو على 50 الف ليرة تركية فقط عن الحلقة الواحدة.

اصلي انفير

-موعد عرض المسلسل

مسلسل بابل سيعرض في شهر كانون الثاني 2020 وعدد حلقات المسلسل 13 حلقة فقط.

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شارك في بطوالة العمل إلى جانب خالد ارغنتش كلاً من بيرجي أكلاي وأصلي انفر و نور فتاح أوغلو التي سبق ولعبت دور زوجة خالد (السلطانة ناهد دوران) في مسلسل "حريم السلطان"، وأوزان جوفين ومسعود أكوستا و المسلسل من اخراج اولوش بيراقدار الذي أخرج عدد كبير من الأعمال الناجحة منها "اصطدام”" و "في الداخل" و "ايزيل" وهو من انتاج شركة القمر.

اوزان جوفين