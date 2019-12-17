صور: زوجة تامر حسني ووالد حلا شيحا يحتفلان معهما ببدء تصوير "مش أنا"

احتفل الفنان تامر حسني والنجمة حلا شيحا ببدء تصوير فيلمهما الجديد "مش أنا"، وقد حضر الاحتفال أبطال الفيلم ماجد الكدواني، سوسن بدر، وكان لافتا حضور الفنان التشكيلي أحمد شيحا لدعم ابنته حلا في أول عودة إلى السينما بعد غياب 14 عاما كاملة منذ قدمت فيلم "كامل الوصاف" مع المطرب الراحل عامر منيب واعتزلت بعدها التمثيل، وتم تصوير المشهد الاول أمام الحضور، واقتصرت المشاركة فيه على تامر حسني وسوسن بدر.

بسمه بوسيل مفاجاة الاحتفال:

زوجة الفنان تامر حسني بسمة بوسيل حضرت الاحتفال حيث ذهبت إلى الاستديو ومعها باقات ورود لكل أبطال العمل، وأيضاً قدم والد الفنانة حلا شيحا، هدية خاصة للفنان تامر حسني تعبيراً منه على محبته الشديدة له.

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كما هنأ المخرج الكبير شريف عرفه النجم تامر حسني وأرسل له باقة ورد مباركاً ومشجعاً له، وأكد الجميع أن هناك احتفاء فني بالفنان تامر حسني لخوضه تحدي فني جديد في حياته بهذه التجربة التمثيلية الجريئة.

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وأشاد الفنان ماجد الكدواني بتامر كممثل ومؤلف سينمائي، وقال تامر كاتب رواية من أعظم ما يمكن، ربنا يوفقه ويوفقنا معاه.

يذكر أن تامر حسني ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية بعنوان "الفلوس"، بدور العرض السينمائية، قد قرر صناع الفيلم موعد إصداره وسيكون يوم ٢٥ ديسمبر بجميع دور العرض المصرية والعربية.

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