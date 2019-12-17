برنامج سيدتي «اللايف ستايل» الكوميدي... «البنات بتعرف» يحصد الملايين من المتابعات على الإنترنت!

نال برنامج اللايف ستايل الجديد «البنات بتعرف»، والذي يعرض «أون لاين» بدءاً من نوفمبر 2019 أكثر من 2.1 مليون متابعة من مستخدمين و16 مليون مشاهدة على تطبيق «سناب شات» وحده. وتزامن ذلك مع نجاح "سيدتي" البارز كمطبوعة إعلامية عربية في إنتاج برامج تستهدف الجيل القادم من القراء.

مواضيع الشابات

واكبت «سيدتي» الانتشار الرقمي للميديا، وقدمته بمحتوى جذاب وآسر دائماً عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي، فنالت إعجاب عدد كبير من القرّاء، فعملت على إيجاد طريقة للتواصل معهم عبر إنتاج برامج متعددة الفئات من حلقات على تطبيق «سناب شات»، والتي تنوعت ما بين اللايف ستايل والصحة واللياقة البدنية والتنمية الشخصية والطهي ومواضيع الشابات، إضافة إلى أخبار المشاهير والتعليم الصحي.

للجيل القادم

«البنات بتعرف» أو « Girls Know » هو البرنامج الأجدّ من برامج «سيدتي» الناجحة؛ حيث عمل على استقطاب ملايين الفتيات العربيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و25 عاماً، ليقدم لهن محتوى خفيفاً وجميلاً وقصيراً حول القضايا التي تؤثر عليهن يومياً في حياتهن، عبر فهم ما تريده الفتاة العربية العصرية. ويغطّي البرنامج أموراً تشمل القضايا الاجتماعية، وصحة المرأة، واللياقة البدنية، واللايف ستايل، والصحة العقلية، والتمكين، إلى التعليم، والعلاقات، وغير ذلك الكثير. «البنات بتعرف» برنامج أساسي لجيل الفتيات العربيات اللواتي يرثن قيم "سيدتي" المهمة وتراثها.

ولتوضيح مدى الحاجة إلى برنامج كهذا للجيل القادم من النساء العربيات، جذبت الحلقات الخمسة الأولى 1.38 مليون مشاهدة، وهي في ارتفاع في المملكة العربية السعودية.

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موسم جديد

نظراً للإقبال الملحوظ على بعض الموضوعات والتي تعتبر الأكثر مشاهدة، بخاصة فيما يتعلق باللياقة البدنية، تخطّط "سيدتي" لمواصلة إنتاج الموسم المقبل من «البنات بتعرف» في يناير (كانون الثاني) 2020، كونه تجاوز المشاهدات المستهدفة فسيبقى على تواصل حميم مع الجمهور؛ الذي يمثل بقيمه مستقبلاً قوياً للمرأة العربية.