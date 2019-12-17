أصالة بالفيديو: 2019 كانت مؤلمة ولا تسألوني عن طلاقي

اعترفت الفنانة السورية أصالة في نهاية العام 2019 أن سنتها شهدت انجازات فنية عظيمة لها.



كما اعنرفت انها تلقت صدمات مؤلمة على الصعيد الاجتماعي، ورفضت تماما حسم الشائعات التي تخص طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان.



وزادت اصالة حيرة جمهورها فرفضت الربط بين منشوراتها الحزينة على إنستقرام وبين حالتها الاجتماعية، مؤكدة أنها تعبر عن مشاعرها فقط ولا يمكن أن تمس أي شخص من عائلتها.

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أضافت أصالة في تصريحات متحفظة إلى برنامج The Insider بالعربي: 2019 بشكل عام كانت حلوة، ولكن فيها بعض الآلام، ومشاعر خبطتني.

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وتابعت قائلة: على مستوى شغلي كانت عظيمة، ولكن على المستوى الاجتماعي كانت نص نص.

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وحذرت اصالة من السؤال عن حالتها الاجتماعية، مؤكدة أن كل ما يخص حياتها العائلية سيبقى طي الكتمان، وقالت تعليقا على انتشار شائعات طلاقها على خلفية منشوراتها الحزينة بموقع إنستقرام وبكائها أكثر من مرة على خشبة المسرح أثناء تقديم أغنية "ذاك الغبي": أي شي يخصني أنا سواء شعور أو إحساس وما بيطال أي حدا من الأطراف اللي راح أقولهن زوجي أولادي والدتي أخواتي أو رفقاتي طالما هو شعور خاص فيني، أنا بحس بأمانة إني أقوله.

وأضافت أصالة: ولكن مستحيل إني أتكلم في شي يخص أو يمس من قريب أو بعيد أي شخص من الأطراف اللي قلت عليهن، ودائمًا بعبر بصدق عن كل اللي يخص أصالة بس لأني صناعة الجمهور وملكية عامة.

