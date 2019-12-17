وفاة المخرج ياسر زايد عن عمر 48 عاما بعد صراع مع المرض

أعلن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وفاة المخرج ياسر زايد عن عمر يناهز الـ48 عاما، داخل مستشفى بعد معاناة مع المرض.

وكان الفقيد قد نقل الى العناية المركزة 10 أيام قبل وفاته بعد ان ساءت حالته الصحية، وتشيع الجنازة اليوم الثلاثاء بعد أداء صلاة الظهر من السيدة نفيسة والعزاء غدا الأربعاء بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم ياسر زايد هو مخرج مصري، من مواليد 31 مارس 1971، وهو ابن السيناريست الشهير محسن زايد وعمته الفنانة الراحلة معالي زايد، بدأ حياته الفنية كمساعد مخرج في العديد من الأعمال في أواخر الثمانينات والتسعينيات منها ساكن قصادي، الغول، وقام أيضا بإخراج عدة أفلام قصيرة والمسلسلات، قبل أن يخوض تجربة إخراج أول فيلم روائي طويل من خلال فيلم "علمني الحب" عام 2005، لتتوالى أعماله بعد ذلك والتي من أبرزها "ثلاثية هبة رجل الغراب" لإيمي سمير غانم ومن بعدها ناهد السباعي، و "بنت بنوت" و آخر أعماله مسلسل "الضاهر" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية بطولة محمد فؤاد وتامر عبد المنعم .

ونعت النجمة هنا شيحة المخرج الراحل عبر حسابها على انستقرام قائلة: إنا لله وإنا اليه راجعون .. المخرج ياسر زايد في ذمة الله (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) ربنا يرحمك يا ياسر ويصبرك يا نشوي ويا آدم .. مش عارفه أقول ايه .. الموت أقوي منا وأسرع مننا والوقت مش بيدينا فرصة نودع أصحابنا زى ما إحنا عايزين.. ربنا يرحمك يا ياسر.. رحت للرحمن العادل.. أنت ارتحت واحنا اللي موجوعين.

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وأضافت يا رب صبر قلوبنا علي فراق أصدقاء رغم المسافات لم يبتعدوا أبدا وذكراهم تحيا فينا دائماً وأبداً .. صلاة الجنازة غدا ظهراً من مسجد السيدة نفيسة.

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة للمخرج الراحل ، عبر حسابها على انستقرام، وعلقت بقولها: إنا لله وإنا إليه راجعون، المخرج ياسر زايد الله يرحمه، اشتغلت معاه مسلسل هبه رجل الغراب وكان مخرج شاطر وطيب جدا ، الله يرحمه يا رب و يصبر أهله كلهم".

