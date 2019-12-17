بالفيديو: محمد عبده يُحرج معجبًا كان يضع يده في أنفه!

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قيام الفنان محمد عبده بالسخرية من أحد معجبيه أثناء إحدى الحفلات مؤخراً.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للفنان محمد عبده في إحدى حفلاته الغنائية التي أحياها مؤخراً، وظهر محمد عبده وهو يسخر من أحد حضور الحفل والذي كان يقوم باستخدام أصبعه في تنظيف أنفه، وأشار له محمد عبده من المسرح ولفت انتباهه بما يقوم؛ لتنهال الكثير من التعليقات على المقطع المتداول واختلاف الكثيرين من محبي محمد عبده عما قام به، فمنهم من رأى أن محمد عبده تعامل مع الأمر بشكل خاطئ، ومنهم من رأى أنه كان يمزح معه، ومال الكثيرون إلى الرأي الثاني وأن الفنان محمد عبده تعامل بشكل مهذب تمام مع الشخص الذي تواجد في الحفل.

شائعات حول الحالة الصحية لمحمد عبده

جدير بالذكر أن الفنان محمد عبده انتشرت شائعة حول تدهور حالته الصحية ووفاته خلال الأيام الماضية، ولكن كان محمد عبده يقضي أجازته في الصحراء مع أسرته، ورد على هذه الشائعات بشكل مميز ونشر صوراً له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد تواجده في أحد الأماكن الصحراوية، وأكد من خلال هذه الصور أن حالته الصحية جيدة ولم تتدهور تماماً كما أشيع من بعض الأشخاص الذي يكون شغلهم الشاغل هو إثارة البلبلة والقلق حول نجوم الفن والمشاهير.

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ويحضر محمد عبده خلال الفترة الحالية لحفل غنائي سيحييه ضمن أحد المواسم الترفيهية التي تقام بالمملكة العربية السعودية، وسيقام الحفل يوم 31 ديسمبر الجاري في ليلة بعنوان عراب الطرب.

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