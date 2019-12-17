فيديو.. كاردي بي تُقدّم هدية مالية ضخمة لزوجها في الثلاجة!

قدّمت النجمة الأمريكية كاردي بي، هدية مالية كبيرة في الثلاجة لزوجها مغني "الراب" أوفست، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ28.

ونشر مغني الراب "أوفست" مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، يكشف فيه لحظة حصوله على الهدية المالية الضخمة التي تبلغ قيمتها نصف مليون دولار هي عبارة عن 500 ورقة نقدية من فئة 1000 دولار.

ووجد "أوفست" الهدية المالية موضوعة بطريقة مرتبة للغاية داخل الثلاجة، لتظهر بعدها علامات الاستغراب بشكل واضح على وجهه، وقالت كاردي بي لزوجها "أنت تستحقها، ويمكنك شراء سيارة أو المزيد من الملابس أو المجوهرات، ويمكنك أن تفعل كل ما تريد".

هذا وقد واجهت هدية "كاردي بي" التي قدمتها لزوجها في الثلاجة، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. شاهدي الفيديو :

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