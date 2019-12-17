عامر زيان يحرج كلّ فنّاني لبنان بموقف صادم

أعلن الفنان عامر زيان، عن تبرّعه بأجره كاملاً، عن الحفل الذي سيحييه ليلة رأس السنة في بيروت.

إعلان عامر جاء في وقت يتعرّض فيه فنّانو لبنان للانتقادات، لأنّهم تعاقدوا على حفلات في الخارج، ولم يعلنوا عن تخصيصهم أي مساعدة للعائلات المتضرّرة من إقفال الشركات والمؤسسات في الشهرين الأخيرين، كما لم يقوموا بأي مبادرة لمساعدة الفقراء أقلّه بالتبرّع بأجر ليلة رأس السنة.

وقد دعا عامر جمهوره للقائه ليلة رأس السنة، حيث كتب عبر حسابه الخاص على "تويتر"

" هالسنة غير... ريع حفلة راس السنة رح يروح لمساعدة الناس اللي بحاجة عنجد.. الناس الموجوعة والتعبانة بهالوضع الصعب".

وتأتي خطوة عامر لتحرج الفنانين، الذين لم يعلن أي منهم لغاية اليوم، تبرّعه بأجره ليلة رأس السنة، ورفضوا الاستماع إلى دعوات الصحافة التي طالبتهم بالتبرّع ولو بجزءٍ من أجرهم لصالح العائلات التي فقدت مورد رزقها، إلا أنّه قابلوا الدّعوات بالتّجاهل.

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