شاهد .. بكاء محمد حماقي على المسرح في حفله الأخير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 03:53 مساءً - نشر المطرب المصري ” محمد حماقي ” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور من حفله الغنائي الذي أحياه يوم الأحد الماضي على خشبة مسرح جامعة بني سويف . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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