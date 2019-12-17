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كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 03:53 مساءً - خرج الفنان المصري ” محمد رياض ” بتصريحات صحفية دافع فيها عن الفنانة المصرية ” شهيرة ” وهي تكون والدة زوجته الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” .
وذلك بعد ظهور الفنانة شهيرة في الآونة الأخيرة بدون حجاب بعد سنوات طويلة من ارتدائها له وهو ما عرضها لكثير من الانتقادات .
وعلق محمد رياض على ذلك معربا عن اندهاشه من تعليقات المتابعين حول مسألة يعتبرها مسألة شخصية لا يحق لأحد التدخل فيها .. فقال : ” إن ارتداء المرأة للحجاب من عدمه مسألة شخصية وعلاقة خاصة تجمعها بالمولي عز وجل ولا يستطيع أحد أن يفرض رأيه عليها .. وإن كنت أؤمن شخصيا بأن الحجاب فرض ” .
وتابع : ” محدش هيتحاسب مكان حد .. كلنا هنقف أمام ربنا فرادي ” .
وأضاف حول الهجوم على الفنانة شهيرة قائلا : ” المهاجمون أو المنتقدون لخلع المرأة الحجاب يتعاملون وكأنهم شيوخ في الإسلام .. ويتناسون الآية الكريمة ” والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ” .. الفنانة شهيرة من حقها أن تتخفف وفقاً لهذه الآية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رياض يدافع عن والدة زوجته الفنانة ” شهيرة ” بعد خلع الحجاب : ” محدش هيتحاسب مكان حد “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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