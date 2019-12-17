أغنية للكريسماس الأعلى مبيعا بعد 25 عاما من صدورها

تصدرت أغنية ماريا كاري "أي وانت فور كريسماس إز يو" مبيعات الأغاني المنفردة في الولايات المتحدة بعد 25 عاما تقريبا على صدورها.

وصدرت الأغنية في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1994 ضمن ألبوم "كريسماس"، لكنها لم تصدر كأغنية منفردة، ولم يمكن بالإمكان إدراجها تاليا ضمن التصنيف.



ولاقت الأغنية شعبية في التسعينيات ومطلع الألفية، إلا أنها استفادت أيضا من إدراجها في فيلم "لوف أكتشلي" (2003)، خصوصا من حلول عصر البث التدفقي.

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والإثنين حلت الأغنية في المرتبة الثالثة لتصنيف عالمي تعده منصة "سبوتيفاي" والأولى في بريطانيا، لتكون أول أغنية للفنانة تتصدر هذا الترتيب منذ أكثر من 11 سنة.

وأيضا استفادت الأغنية من حملة ترويج مع إعادة إصدار ألبوم "كريسماس" وفيديو كليب جديد، تضمن لقطات مصورة خلال النسخة الأولى لكنها لم تٌعرض من قبل.

ساهم اقتراب عيد الميلاد وجولة ماريا كاري في الولايات المتحدة واستخدامها الفطن لوسائل التواصل الاجتماعي في نجاح الأغنية مجددا وتربعها على تصنيف "بيلبورد".

ومع أن الولايات المتحدة معروفة بتقليد ألبومات عيد الميلاد، إلا أنها المرة الثانية في تاريخ "بيلبورد" المعدة للتصنيف منذ 1940، التي تتصدر فيها أغنية خاصة بعيد الميلاد المرتبة الأولى بعد 61 عاما على أغنية "ذي تشيبمانك سونج" لفرقة "تشيبمانك".



وتصدرت حتى الآن 19 أغنية لماريا كاري تصنيف المبيعات في الولايات المتحدة منذ بداية مسيرتها، وباتت قريبة من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم فرقة "بيتلز" مع 20 أغنية.