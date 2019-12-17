افتتاح فيلم “شباب ضايعة” في دبي بحضور حشد كبير من أهل الصحافة والفن

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Dec 17, 2019
بحضور حشد كبير من أهل الفن والصحافة، افتتحت شركة وايز برودكشن فيلمها اللبناني الأول ” شباب ضايعة” للمخرجة رندلي قديح في دبي فيستفال ستي “نوفو سينما”.
حضر حفل الإفتتاح عدد كبير من أهل الصحافة والوجوه الفنّية البارزة التي تألقت على السجادة الحمراء قبل دخولها إلى قاعة السينما لمشاهدة الفيلم الذي يلعب بطولته كلّ من الممثلين: طوني عيسى، ريتا حرب، مجد جعجع، عدنان ديراني، هاغوب دورجيان، فادي إندراوس وغيرهم.
شباب ضايعة فيلم لبناني للكاتبة داليا حداد يحمل رسالة مباشرة لجيل الشباب في محاربة تعاطي المخدرات لكونها باب توصلهم إلى الفقر والجحيم حيث صرحت الاخيرة بأنه الوقت المناسب لهكذا أفلام وخصوصا في خضم الوضع العام الذي يمر به لبنان إقتصاديا وتزايد معدلات البطالة وعدم توفر فرص عمل لمعظم الشباب هناك.
كما قامت المخرجة رندلي قديح في ترجمة هذه الرسالة السامية في قالب من الدراما الهادفة وتمت عمليات التصوير في شمال لبنان والبقاع وبيروت بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي اللبنانية مشكورة والتي كانت حاجزاً مهماً ساعد في منع وإستمرار هذه الظاهرة المضرة بكامل المجتمع.
الجدير بالذكر هذا هو الفيلم الأول لشركة وايز برودكشن التي يملكها رجل الأعمال مجد جعجع وإختارت الشركة مدينة دبي لطرح الفيلم لأنها مدينة السياحة العربية والعالمية ولتربعها على عرش رقي الفن، حيث أكد السيد مجد جعجع أن هذه باكورة أعمال الشركة وقد بدأنا بالتحضير لتصوير الفيلم الثاني تحت إدارة المخرج فادي حداد.
نظم هذا الحدث الضخم تحت إدارة الخبيرة المتخصصة في العلاقات العامة مايا بركات.
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