شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تبحث عن شريك حياة جديد.. اعرف إيه أبرز صفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المغنية الأمريكية، سيلينا جوميز، 27 عاما، إنها تبحث عن شريك حياة رومانسي وصادق، يستطيع أن يسعدها، وأن يتعامل معها بطريقة طبيعية.

وقالت جوميز أنها تريد أن يكون شريك حياتها لا يحاول إخفاء نواياه الحقيقية، لأنها عادة ما تدرك ما يريده الآخرون بعد "5 ثوان فقط" من الحديث معهم، وفقا لموقع "كونتاكت ميوزك"

وتابعت: "أُفضل شريك الحياة المرِح، فأنا لا أحب الغطرسة، أفضله مرحاً ومغامِراً، وواقعياً وهادئاً".

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وكانت أرتبطت سيلينا، بالنجم جاستن بيبر، لسنوات وانفصلا فى أبريل 2018، بعد الكثير من المشاكل التى حدثت بينهما وتناقلتها الصحف وقتها، وارتبط جاستن بعدها بزوجته عارضة الأزياء "هايلى بيبر"بعد شهرين أي في يونيو وتزوج بها في أكتوبر من العام نفسه.

يذكر أن سيلينا غوميز تستعد لإطلاق أحدث ألبوماتها الغنائية الذي يحمل اسم " RARE " في العاشر من يناير المقبل.