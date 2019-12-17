شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت سوسن بدر وحلا شيحة عن المشاركة فى "مش أنا" مع تامر حسنى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانتان سوسن بدر وحلا شيحة، بسعادتهما بالعمل مع النجم تامر حسنى، فى فيلمه الجديد "مش أنا "، حيث كتبت سوسن بدر، عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "مبسوطة جداً بتجربتي مع تامر حسني والمخرجة سارة وفيق في فيلم مش انا..ان شاء الله يعجبكم".



سوسن بدر

وكتبت الفنانة حلا شيحة، قائلة:" مش أنا فيلم قصة وسيناريو وحوار وتأليف تامر حسني بدأنا التصوير من أيام وسعيدة اني مع تامر حسني و ماجد الكدواني و سوسن بدر و المخرجة المفاجأة سارة رفيق".

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حلا شيحة

واحتفل النجم تامر حسني، أمس الاثنين، مع أبطال فيلمه الجديد "مش أنا" ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، ببدء أول يوم تصوير من الفيلم وسط فريق عمل الفيلم وباقي صنّاع العمل.

يشار إلى أن تامر حسنى ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفلوس"، والذى يشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، منهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.