ذا روك محتفلا بعيد ميلاد ابنته: " الحمد لله إنك طلعتي شبه مامتك "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم العالمى داوين جونسون "ذا روك"، بعيد ميلاد ابنته "جاسمين "، حيث أتمت عامها الرابع، موجها لها رسالة حب عبر حسابه على إنستجرام"، وكتب " ذا روك"، فى رسالته، قائلا:" لن أكون موجودا جنبك لبقية حياتك، ولكن أحبك وسوف أعتنى بك فى بقية حياتى، عيد ميلاد سعيد، والحمد الله أنك خدتى شكل ماماتك الحلو".
ويعرض لداوين جونسون، فيلمه الجديد Jumanji في دور العرض السينمائية حول العالم، وهو الفيلم الذى ينتمى إلى فئة المغامرة والكوميديا، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأخير 90 مليون دولار، تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم،كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك
ذا روك
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