شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج نصر محروس فى لقطة رائعة يكشف تفاصيل بنود عقده مع مطرب يا ملطشة القلوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المنتج الشهير نصر محروس، بنود عقده مع المطرب "مصطفى شوقى" صاحب الأغنية الشهيرة "ملطشة القلوب" والتى حققت انتشارا كبيرا الفترة الماضية.
ونشر برنامج عرب وود، مقطع فيديو صغير لنصر محروس، يمسك بيد مصطفى شوقى، وعلق محروس قائلا : " لو سمحت نزل الكاميرا على ايدينا تحت، هو دا أهم بند".
وطرح المطرب مصطفى شوقي، منتصف نوفمبر المنقضى، كليب جديد يحمل عنوان "وحشتوني"، من كلمات نصر محروس وألحان مصطفي شوقي، وتوزيع رامى سمير، وميكس وماستر هاني محروس.
وتخطت أغنية " ملطشة القلوب " للمطرب مصطفى شوقى 10 ملايين مشاهدة، إذ نالت إعجاب جمهور مصطفى فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع رامى سمير، وميكس وماستر هانى محروس.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتج نصر محروس فى لقطة رائعة يكشف تفاصيل بنود عقده مع مطرب يا ملطشة القلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.