شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير أولى مشاهد مسلسل "البرنس"لـ محمد رمضان بمدينة الإنتاج الإعلامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق فجراليوم الثلاثاء بمدينة الأنتاج الإعلامي تصوير أولى مشاهد مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، المقررعرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى"، وتجمع المشاهد الأولى كل من محمد رمضان ونجلاء بدر، وروجينا، وأحمد زاهر، وأخرون.

وأبرمت شركة سينرجى التعاقد مع كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، نوراللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، إنعام الجريتلى.

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"البرنس" اسم نهائى للمسلسل، الذى يشهد التعاون الثانى بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة .