كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 02:55 مساءً - نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها كشفت من خلالها عن تعرض منزلها للغرق بعد عودتها إلى وطنها بعد رحلة علاج طويلة في العاصمة الفرنسية باريس بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة بالكويت .
فكتبت فجر السعيد في تغريدتها مشيرة إلى أن ما تعرضت له بسبب الحسد قائلة : ” العين تحوس حواليني تطق يمين ويسار بس ماحاشتني لي الحين .. أعتقد شبعت من اللي صار لي وخلاص تركتني .. الحمدلله شكلها حاربتني ” .
وتابعت : ” بيتي غرق بالمطر اليوم .. منو حسد الشامية العامرة ” .
وهو ما جعل الكثير من المتابعين يفسرون أنها تقصد بهذا التعبير الفنانة السورية ” أصالة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر غرق منزل فجر السعيد .. وأصالة اول المتهمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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