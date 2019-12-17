وفاة مخرج مصري شهير بعد صراع مع المرض

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 02:55 مساءً - أعلن المخرج المصري ” عمر عبد العزيز ” رئيس اتحاد النقابات الفنية في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” وفاة المخرج ” ياسر زايد ” .
والذي توفي يوم أمس الإثنين عن عمر يناهز ال 48 عاما بعد صراع طويل مع المرض .
فكتب عمر عبد العزيز في منشوره قائلا : ” وتتواصل الأحزان .. البقاء لله في المخرج الشاب ياسر زايد إبن المرحوم المبدع محسن زايد .. والجنازة غدا بعد صلاة الظهر من السيدة نفيسة والعزاء الأربعاء بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم ” .
كما نعى الفنان المصري ” محمد فؤاد ” رحيل المخرج ياسر زايد عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مخرج مسلسله الضاهر الذي يعرض الآن على قناة الحياة ومنصة watch it .
وكتب محمد فؤاد في تعليقه على الصورة قائلا : ” إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون .. ننعى ببالغ الحزن وفاة الأخ والصديق الغالي المخرج ياسر زايد تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته ” .
يذكر أن المخرج الراحل ” ياسر زايد ” أحد المخرجين الكبار الذين قدموا العديد من الأعمال الفنية ومن هذه الأعمال ” فزاع ” و” يانا يا انتى ” و” هبة رجل الغراب ” و” سامحنى يا زمن ” و” علمنى الحب ” وغيرها من الأعمال السينمائية والدرامية .
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