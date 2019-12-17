صاحبة فيديو ” العباءة ” تخرج عن صمتها : ” أنا تعرضت للخداع وسآخذ حقي من كل من أساء لسمعتي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 02:55 مساءً - بعد انتشار مقطع فيديو مسئ لشاب وفتاة على مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية وهو يقوم بخلع العباءة من على الفتاة ويقبل يدها مرددا أن زمن العباءة قد ولى وإنهم في زمن الترفيه .

والذي أثار الكثير من الجدل بين رواد السوشيال ميديا في المملكة وخرج الناشطون بدعوات إلى الجهات المختصة بضرورة القبض عليهم وإحالتهم للتحقيق لما بدر منهما من مخالفات لعادات وتقاليد المملكة والذوق العام .. وتصدر هاشتاغ ” حاسبوا المسيء للعباية ” الترند الأول في السعودية .

خرجت الفتاة صاحبة الفيديو وهي ممثلة أردنية تدعى ” آلاء ” للتعليق عليه وتبرير ما حدث من خلال مقطع فيديو قامت بنشره عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” .

فقالت آلاء : ” أنا كان عندي تصوير الصبح ونمت وصحيت لقيت في مقطع مسئ لي انتشر .. طبعا أنا راح اتواصل إن شاء الله مع المحامي والجهات المختصة ليأخذوا حقي من كل من أساء لي ولسمعتي ” .

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وعن ما حدث كشفت إنها تعرضت للخداع من قبل أحد الأشخاص الذي اتفق معها على تصوير إعلان مشيرة إلى أنها تفاجأت بأن المضمون كان مخالفا للمتفق عليه .

فقالت : ” الموضوع إني أنا انظلمت وطلب مني تمثيل إعلان لأني أنا ممثلة إعلانات في السعودية .. وإحنا ممثلين الإعلانات بيكون عندنا جروبات بينزلوا عليها الإعلانات إنهم عايزين ممثلين وهذا الشخص نزل إعلان إنه محتاج ممثلين .. وطبعا كل هالجروبات الخاصة بالإعلانات بيكون مصرح بيها ” .

وتابعت : ” أنا بناءا عليه رحت على إنه تصوير إعلان مثل الإعلانات السابقة اللي إحنا بنصورها وبتشوفوها على صفحتي .. وتفاجأت أن الموضوع مختلف ووهمي ” .