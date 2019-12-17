الموت يفجع الفنانة ” سهر الصايغ “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 02:55 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” سهر الصايغ ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا أعلنت فيه عن وفاة والدها الدكتور ” محمد الصايغ ” صباح اليوم الثلاثاء .

فكتبت سهر الصايغ في منشورها قائلة : ” توفى إلى رحمة الله الواسعة والدى الدكتور محمد الصايغ ” .

ولم تذكر أية تفاصيل حول موعد صلاة الجنازة أو مكان وموعد إقامة العزاء .

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