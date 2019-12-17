فارون داوان يشارك أول بوستر لـ Street Dance 3D

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بعد إظهار مهاراته في الرقص في ABCD 2، بات فارون دوان مستعدًا للعودة إلى الشاشة الكبيرة كراقص مرة أخرى في فيلمه الجديد Street Dancer 3D.

شارك الممثل على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram أولى إطلالاته من الفيلم. كما أعلن فارون أيضا عن موعد إطلاق البرومو الترويجي للفيلم. والتي ستصدر في 18 ديسمبر.

فيلم Street Dancer 3D من إخراج ريمو ديسوزا. الفيلم أيضًا من بطولة نورا فتحي وشرادا كابور في الأدوار القيادية، أن أنه سيعرض بدور العرض السينمائي في 24 يناير 2020.

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تم اختتام جميع مشاهد تصوير فيلم Street Dancer 3D في يوليو من هذا العام. وكتبت بطلة العمل شرادا كابور في ختام إعلانها عن اختتام أعماله: “لقد اختتمنا Street Dancer الليلة الماضية ويشعر قلبي بالرضا في الوقت الحالي”. وفقا لموقع indiatoday.

وتابعت “لقد كانت رحلة لا تُنسى ولن تُنسى. كل شيء يبدأ برجل واحد، “ريمو دي سوزا” المخرج الذي كان يقوم بإحضار أفلام الرقص إلى الهند.شكرًا لك يا سيدي، على فيلمنا وتمهيد الطريق أمام العديد من الراقصين في جميع أنحاء بلادنا للإيمان بأحلامهم. “

في وقت سابق، شارك فارون داوان Varun Dhawan العديد من مقاطع الفيديو والصور من كواليس Street Dancer 3D.