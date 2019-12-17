هل يتزوج سلمان خان من كاترينا كايف؟

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ترددت شائعات قوية في سمتء بوليوود مؤخرا، مفادها زواج النجم الكبير سلمان خان من النجمة المرافقة له في معظم أعماله كاترينا كايف، وذلك عقب اذاعة مشهد من برنامج Bigg Boss 13.

كان الفنان والأب ستاند كوميدي سونيل جروفر ضيفا على سلمان خان الذي يقدم برنامجه الشهير، حيث ألمح جروفر أن سلمان خان وكاترينا كايف يضمهما رابطًا عميقًا يرجع إلى 16 عامًا ويبدو أنهما عازمان على رفعه إلى مستوى جديد.

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ذكر جروفر، ضمن مشهد كوميدي كان يؤديه وهو يرتدي زي أمرأة بأنه أكثر سخونة من كاترينا كايف، عندما كا يحاول اقناع سلمان خان بالزواج منه. أظهر سلمان المقاومة، لكن بدا عليه التأثر من ذكر كاترينا.

ما لفت انتباه الجمهور هو الطريقة التي أشار بها سونيل إلى اسم كاترينا بينما كان يقترح على سلمان الزواج، ملمحًا إلى أن الثنائي قد يتزوج قريبًا.

قبل ذلك، كان مقطع فيديو من أربع سنوات يشعل مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شوهد سلمان خان يكشف أنه عرض على كاترينا كايف على الزواج منه، لكنها رفضت ذلك.