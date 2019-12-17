شرادا كابور تطلق بوستر جديد من فيلمها Street Dancer 3D

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بعد أن شارك الفنان فارون دوان بوسترًا لفيلمه الدرامي الراقص Street Dancer 3D، لحقته بطلة العمل شرادا كابور يوم الجمعة 13 ديسمبر، بوسترًا آخر لها من الفيلم.

في البوستر المشترك على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، بدت شرادا جاهزة للمعركة، حيث ارتدت سراويل سوداء، جوارب شبكة، وقميص أخضر نيون.

الممثلة، التي تفاخرت بمهاراتها في الرقص في ABCD2 للمخرج ريموا دي سوزا Remo D’Souza، خضعت لدروس كثيرة في التدريب على الرقص، من خلال بعض التدريب على التحركات الأخرى في الرقص.

Advertisements

ومع الصورة، علقت شرادا قائلة “احتفظ بالنار مشتعلة. المعركة على بعد 6 خطوات! # StreetDancer3D البرومو في 18 ديسمبر.

في وقت سابق من يوم الخميس، قام فارون دوان أيضًا بزيارة حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Twitter لمشاركة بوستر جديد للفيلم والإعلان عن تاريخ إصدار الفيلم.

من المقرر أن يصطدم الفيلم بدور العرض السينمائي في 24 يناير من العام المقبل، وهو بطولة برابهو ديفا ونورا فتحي.