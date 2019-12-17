راجينيكنس يكشف 3 عن نصائح قدمها له أميتاب باتشان

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تم تكريم النجم الهندي الكبير راجينيكنس Rajinikanth، مؤخرًا بجائزة أيقونة اليوبيل الذهبي في الدورة الخمسين من مهرجان الأفلام الدولي في الهند.الشخص الذي قام لم يكن سوى أميتاب باتشان.

كان نجم 2.0 قد وصف النجم أميتاب باتشان، أنه “مصدر إلهام” على المسرح أثناء استلامه الجائزة، بينما كان الممثل البالغ من العمر 69 عامًا يستعد لخطوة أخرى في حياته المهنية، وهي إطلاق فيلم “دربار.

مع شرحه لبعض النصائح التي قدمها له باتشان، قال نجم “بيتا” إنه اتبع نصيحة ممارسة الرياضة بانتظام وانشغاله، إلا أنه لم يستطع اتباع الخطوة الثالثة المتمثلة في عدم الدخول في السياسة بسبب “الظروف”.

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كان راجينيكنس Rajinikanth قد أعلن عن مغامرته في السياسة في ديسمبر 2017. ومع ذلك، فهو لم يسم حزبه بعد.كان النجم قد صرح مؤخرًا أن هناك “مفاجأة كبيرة” في انتخابات تاميل نادو عام 2021.

كان أميتاب باتشان قد غامر أيضًا بالسياسة في الثمانينيات، ليصبح عضوًا في البرلمان بالكونجرس، قبل أن يترك منصبه منذ ثلاث سنوات. في هذه الأثناء.

يستعد فيلم داربار للعرض في بونجال، في يناير عام 2020. كما يحكي الفيلم شخصية نيانثارا. يجسد راجينيكنس في الفيلم كضابط شرطة.