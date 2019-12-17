محمد هنيدي في ذكرى الأربعين لهيثم زكي: يوم عزاءه كان عُرس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري محمد هنيدي، عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وذلك بالتزامن من وقت أربعينه.

محمد هنيدي، قال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4: “وفاة هيثم مصيبة على كل الناس ولكنها إرادة الله وإن لله وإن إليه راجعون، وهيثم قصة حزينة جدًا بشبابه بظروفه، ولكن ربنا سبحانة وتعالى برد قلوب الناس اللي بتحبه بالدعوات ومظاهرة الحب من كل العالم العربي”.

وأضاف: “يوم عزاءه كان عرس وإن شاء الله عند الرحمن الرحيم أكيد في مكان أحسن”.

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يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، كان قد رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر، عن عمر يناهز الـ 37 عامًا بعد تعرضة لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعثر عليه ميتًا في حمام منزله بعد أن قامت خطيبته بإبلاغ الشرطة لاقتحام المنزل بسبب عدم رده على اتصالاتها المتكررة.

وتم دفن الفنان الراحل إلى جوار قبر والده الفنان أحمد زكي، على طريق الواحات وشارك في تشييع جثمانه عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

كما أقيم العزاء الخاص بحضور شقيقه من والدته الفنانة هالة فؤاد، رامي عز الدين بركات، والذي عرف بوفاته وقت تشييع الجثمان ولم يستطع الحضور بسبب تواجده في الخارج.