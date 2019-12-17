حنان مطاوع تستجم مع أسرتها في أسوان.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة المصرية حنان مطاوع برفقة أسرتها إلى أسوان لقضاء أجازة قصيرة.

حنان سافرت مع زوجها المخرج أمير اليماني وابنتها «أماليا»، ونشرت صور لها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

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الفنانة المصرية علقت على الصور وكتبت: «أسوان الجميلة»، وأخفت وجه ابنتها في الصورة، بينما أبدى الجمهور إعجابه الشديد باللقطة، وتمنى لها حياة مستقرة برفقة زوجها وابنتها.

يُذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “لمس أكتاف” من بطولة ‏ياسر ‏جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، كرم جابر، هبة ‏عبد ‏الغني، كارولين خليل، ‏وتأليف ‏هاني سرحان، للمخرج حسين المنباوي، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي.

حنان مطاوع فاجأت جمهورها منذ شهرين بإنجاب طفلتها الأولى، ونشرت صورة لها برفقة زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدي في المستشفى، دون أن تنوه قبل ذلك عن حملها.

الفنانة المصرية قالت إنها اكتشفت حملها أثناء تصوير المسلسل، ولكنها أخفت خبر الحمل، وتحملت كل مشاق التصوير لساعات طويلة.