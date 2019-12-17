محمود العسيلي ونانسي عجرم يتألقان في حفل الجامعة الألمانية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان محمود العسيلي والفنانة اللبنانية نانسي عجرم واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية، وذلك علي مسرح الجامعة الألمانية بالقاهرة، وسط حضور الآلاف من الجمهور.

وبدأ أولي فقرات الحفل مع الدي جي العالمي خالد حسين، وسط تفاعل الحضور علي العديد من أشهر التراكات العربية.

ثم صعد الفنان محمود العسيلي إلى مسرح الحفل وسط تفاعل الحضور، وقام بغناء العديد من أشهر أغانيه ومنها: “يا ناس”، و”انا مش مضمون”، و”حلم بعيد”، و”في حته تانيه”، وغيرهم العديد، وسط أجواء من الرقص وتفاعل الجمهور.

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وظهر الحفل في شكل مبهر من تنظيم هاي ويف أحمد غانم، ومحمد غانم، وكان ختام الحفل مع صعود النجمه اللبنانية نانسي عجرم إلي مسرح الحفل علي أغنيه “بدنا نولع الجو”، سط صيحات وتفاعل الجمهور مرددين أغانيها.

ثم قامت بتقديم وصلة غنائي رائعة لأكثر من ساعه بالعديد من أشهر أغانيها، ومنها: “اخاصمك اه” و “اه ونص” و” مين ده اللي نسيك” و “ما تيجي هنا” و “احساس جديد” و “يا بنات”، وغيرهم العديد وسط أجواء من التفاعل والرقص بين الجمهور.

وقامت نانسي في نهايه الحفل بشكر القائمين علي الحفل وتنظيمه، خصوصا أنه لصالح جهة خيرية، وأكدت أنها تعتبر نفسها من الجمهور المصري .