نبيل الحلفاوي يدافع عن إسعاد يونس بعد هذه التهمة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتقد عدد من رواد موقع “تويتر”، الفنانة المصرية إسعاد يونس، بسبب عدم استضافتها للفنان المصري نبيل الحلفاوي، واتهامها بتجاهله خلال حلقة الاحتفال بمسلسل “رأفت الهجان”.

الفنان نبيل الحلفاوي، حرص على الدفاع عن إسعاد يونس، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، قائلًا: “البرنامج براءة.. العزيزة إسعاد لم تقصر.. ومنذ بداية تقديمها لبرنامجها”.

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وأضاف: “وكذلك بالنسبة لمعظم برامج التوك شو... أنا السبب.. ليس هناك جديد للحديث عنه اكتفى بالظهور الدرامي، وذلك في إشارة لرفضه الظهور في أي من البرامج التلفزيونية وكذلك إجراء أي حوارات.

الفنان المصري يعد من أنشط النجوم عبر صفحته على موقع “تويتر”، كما أنه يعتبر أفضل معلق على مباريات الكرة خاصة المتعلقة بالنادي الأهلي ويبرع في وضع خطط للفوز والهجوم، ويكشف من خلال تعليقاته أسباب قصور لاعبي أي فريق خلال المباريات.

كما أن متابعيه عبر صفحته الشخصية بتويتر، يلجأون غليه في فهم بعض قواعد اللغة العربية والتي يجيب عليها ببراعة، فضلًا عن الحديث معهم حول كواليس أهم أعماله الفنية.